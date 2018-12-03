03 Aralık 2018, 09:25
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3 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

3 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır: "Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya almak"(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok" SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa20.

(ÖZEL) Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır: "Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya almak"

(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok" 

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

BEŞİKTAŞ

Derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Afjet Afyonspor - Eskişehirspor

TFF 3. LİG 2. GRUP

13.00 Elaziz Belediyespor - Düzcespor
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:25



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