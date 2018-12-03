3 Aralık Pazartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır: "Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya almak"
(ÖZEL) Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar
: "Çok şükür artık Türk halterinde doping skandalları yok"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe
- Kasımpaşa
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor
- Akhisarspor
BEŞİKTAŞ
Derbide Galatasaray
'ı 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Afjet Afyonspor - Eskişehirspor TFF
3. LİG 2. GRUP
13.00 Elaziz Belediyespor - Düzcespor
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:25