3 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki, oyuncu bilsin, hakem bilsin

"İş dünyasında kadın - erkek ayrımı yoktur. Futbolda da aynı"

"Bütün kadınlar adına başarılı olmalıyım!.."

"Kadın taraftarlar, tribünlere gelelim, mantı yapalım, atkı örelim diyorlar"

"Kulüp başkanları ego savaşlarını bitirmeli. Spor birleştiricidir, insanları dil, din, ırk, siyasi görüş fark etmeden o tribünlere getirir, bunun güzelliğini fark edip bunun birleştiriciliğini yapmalı kulüp başkanları"

"Kulüpler doğru ve profesyonelce yönetilmedi. İş dünyasından da başarılı isimler, bir şekilde hepimiz zorlanarak çağırıldık"

"Mali durum, yanlış transferlerden dolayı o kadar kötü ki, hiç kimse elini taşın altına sokmadı"

"Şehrin büyükleri bir araya gelerek bana bu teklifi getirdiler"

"İlk hedefim takımı ligde tutmak"

"Hakemlerimizin tartışmasız kararlar vermelerini umut ediyorum"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedef ilk 11 içerisinde olmak

"Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz"

"Taraftarlarımızın desteğini arkamıza alıp daha güçlü olacağımıza inanıyorum"

"Alt yapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımı artırmak istiyoruz"

"Bankalardan kredi alma gibi bir hedefimiz yok"

"Romanya Milli Takımı olmak üzere talepler vardı, bunların da önünü kesebilmek için 1 yıllık sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak 2 yıllık sözleşme haline getirdik"

"Doğru transferleri yapar takımımızı 2'nci devre daha iyi yerlere taşırız diye ümit ediyoruz"

"Kadın taraftar sayımızı artırmak istiyoruz"

Curling Federasyonu'na "Asker selamı" soruşturması

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: Art niyet var mı göreceğiz

"Uluslararası Curling Federasyonu bizden bilgilendirme talep etti"

"Yabancı ülkelerin bizi anlaması çok zor"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR MAÇLARI

13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

19.05 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin Seçimli Genel Kurulu yapılacak.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Altay ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - JDA Dijon Basket

22.30 Elan Bearnais Pau-Orthez - Teksüt Bandırma

VOLEYBOL

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu birinci maçında Imoco Volley Conegliano ile oynayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

09.00 VakıfBank - Dentil Praia

CEV Challenge Kupası

16.30 Türk Hava Yolları - Ibsa CV CCO 7 Palmas

AVRUPA LİGLERİ

23.05 Lyon - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)