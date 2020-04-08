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3 arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da üç arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:36
3 arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Konya 'da üç arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde iki farklı işyerinde meydana geldi. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen evli iki çocuk babası 33 yaşındaki Yusuf Ö., arkadaşları Yaşar Baki Uzun (37), Halil İbrahim Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i (30) silahla kafalarından vurarak öldürdü. Suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olan zanlı ilk ifadesinde cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan zanlı, arkadaşlarının eşiyle ilişki yaşadığı yönünde halüsinasyonlar gördüğü için cinayetleri işlediğini anlattı. Buradaki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Konya 2.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yusuf Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabah, Polis, Konya, 3. Sayfa
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