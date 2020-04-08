3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı

KONYA'da, arkadaşları Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Ö.'nün (33), halüsinasyonlar gördüğü, olaydan bir gün önce ailesi tarafından götürüldüğü hastanede doktor tarafından antidepresan ilaç verilip, eve gönderildiği ortaya çıktı. Yusuf Ö., ifadesinde 3 arkadaşını kendisini içeceğine ilaç katarak uyuttuktan sonra eşiyle ilişkiye girdikleri için öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine ifadesine başvurulan eşi A.Ö. (33), öldürülenleri tanımadığını söyledi.

3 kişinin kurban gittiği cinayetlerden ikisi dün sabah Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'taki iş yerinde yaşandı. TIR şoförü Yusuf Ö., motor yağı satışı yapan arkadaşları Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i, iş yerlerinde tabancayla başlarından vurdu. Ardından da 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kamyon bakım servisinde çalışan arkadaşı Halil İbrahim Uzun'un yanına geldi. Uzun'un başına da tabancayla defalarca ateş eden Özyörük, polis merkezine giderek, 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan 3 arkadaş sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

EŞİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Yusuf Ö., 2'si kuzen olan 3 arkadaşını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi. Ö., ifadesinde arkadaşlarının kendisini içeceğine ilaç atıp uyuttuğunu ardından da eşiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü.

Yusuf Özyörük, ifadesinde şunları söyledi:

"Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek, içeceklerime uyuşturucu gibi bir şeyler koyuyordu. Onu içtikten sonra uzun süre kendime gelemiyordum. Ne koyduklarını tam olarak bilmiyorum. Ancak çok sersemliyor ve gözümü açamıyordum. Ben kendimde değilken Yaşar Baki, Mehmet Ali ve Halil İbrahim, eşimle ilişkiye giriyorlardı. Seslerini duyuyordum. Olaydan bir gün önce iş yerlerine gittiğim Yaşar Baki ve Mehmet Ali ile aramızda bu konudan dolayı kavga çıktı. Kavga sonrasında ben iş yerinden ayrıldım."

Ertesi gün Mehmet Ali Şeflek'in kendisini iş yerine çağırdığını iddia eden Ö., şunları kaydetti.

"Mehmet Ali, mesaj atarak iş yerine gelmemi istedi. 'Yanına silahını almadan gel, Yaşar Baki'yi de çağırıp konuşuruz' dedi. Bu esnada dışarıda olduğum için silah yanımdaydı. İş yerine gittim.' Onlara bana uyuşturucu verdikten sonra eşimle birlikte olup olmadıklarını sordum. Onlar da 'Evet yaptık' diyerek, beni doğruladılar. Aramızda boğuşma çıktı. Mehmet Ali elimden tabancayı almaya çalıştı. Tabancayı rastgele ateşledim. İkisi de vurulunca olay yerinden ayrıldım. Halil İbrahim'in iş yerine gittim. Konuyu anlattım. Üçünün eşimle ilişkiye girdiklerini söyledi. Tabancamla ona da ateş ettim. Yanımda yedek mermi vardı. Polis merkezine giderek, teslim oldum. Beni üçü tahrik etti. Pişmanım. Olayın bu duruma gelmesini istemedim" dedi.

ÖNCE BİRLİKTE ÇAY İÇMİŞ SONRA VURMUŞ

Polis, kamyon bakım servisinde çalışan diğer işçilerin de ifadelerine başvurdu. İşçiler, Yusuf Ö.'nün Halil İbrahim Uzun ile birlikte önce çay içtiğini, ardından ikilinin konuşmak için dışarı çıktıklarını, bu esnada zanlının Uzun'a peş peşe ateş ettiğini anlattı.

EŞİ "ÖLDÜRÜLENLERİ TANIMIYORUM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan katil zanlısının eşi 2 çocuk annesi A.Ö. ise, kocasının iddialarının doğru olmadığını, öldürülenleri tanımadığını söyledi.

Yusuf Ö.'nün babası ise oğlunun halüsinasyonlar görmesi üzerine doktora götürdüklerini ifade etti. Baba, "Yusuf, geçen hafta cuma günü daraldığını söyledi. Hastaneye götürdük. Doktor, psikolojik sıkıntıları olduğunu söyledi. Olaydan bir gün önce öldürdüğü kişilerle kavga etmiş. O gün de hastaneye götürdük. Doktor, antideprasan ilaç verdi"dedi.

Gözaltına alınan Yusuf Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA