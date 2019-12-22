3-1 kazandıkları maçtan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan istifa sinyali!

Süper Lig'in 16. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı lacivertli ekip mücadeleyi 23. dakikada Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ve 58. dakikada Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 kazandı. Mücadelede Beşiktaş'ın tek golü ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

"BASIN AÇIKLAMASINI HAFTA İÇİ YAPACAĞIM"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Galip gelemediğimiz maçlardan farklı oynamadık. Birçok mevkisinde oyuncusu olmayan, teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım" diye konuştu.