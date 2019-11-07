Haberler » Güncel » 3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti

3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti

BİLECİK'te, üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

07.11.2019 00:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:37 3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti

BİLECİK'te, üç ay önce askerden gelen Ceyhun Furkan A. (21), annesi tarafından evde ipe asılı halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Üç ay önce askerden geldiği öğrenilen Ceyhun Furkan A. iddiaya göre, evlerinin girişinde kendisini iple tavana astı. Akşam eve gelen anne Mihraciye A., oğlunu iple asılı halde hareketsiz görünce, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ceyhun Furkan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ceyhun Furkan A.'nın cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Ceyhun, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:50   Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
11:45   Vali Arslantaş: "Mevlid Kandilinin bütün insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini...
11:50   Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
11:50   Zehirli mantarı yedikten sonra suyunu içen kadın yaşamını yitirdi
11:49   Hırıltılı öksürüğün nedeni; Krup hastalığı
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:51:06