Haberler » Güncel » 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti - Haber

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

18.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:353 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:30 AB'den "İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır" uyarısı
00:28 Arjantin'de binlerce kişi Morales'e destek gösterisi düzenledi
00:26 Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:31:58