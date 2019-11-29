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3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurduKONYA'da, 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla vurarak yaralayan ve 65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen İlker Tuğrul Uğurlu (40), Durmaz'ı dün de 9 yerinden vurarak, yaraladı.

29.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:24

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

KONYA'da, 3 ay önce oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla vurarak yaralayan ve 65 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilen İlker Tuğrul Uğurlu (40), Durmaz'ı dün de 9 yerinden vurarak, yaraladı. Ağır yaralanan Durmaz tedaviye alınırken, Uğurlu polise teslim oldu.

Olay, ilçesi Binkonutlar Mahallesi Cevherhan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İlker Tuğrul Uğurlu, yaklaşık 3 ay önce, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı (41) tabancayla vurarak, yaraladı. Tutuklanan Uğurlu, 65 gün hapis yattığı cezaevinden 20 gün önce tahliye edilerek, salıverildi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden husumet olan eski ortaklardan Durmaz, dün akşam saatlerinde Uğurlu'nun yöneticiliğini yaptığı siteye geldi.

İkilinin arasında başlayan tartışmada Durmaz cebinden çıkardığı muşta ile Uğurlu'nun başına vurdu. Uğurlu da belinden çıkardığı tabancayla Durmaz'a ateş etti.

Sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, İlker Tuğrul Uğurlu, peş peşe ateşlemesi üzerine tutukluk yapan tabancasını yeniden çalıştırarak, kurşun yağdırdı. Durmaz'ın iki bacağı ile kollarına 9 kurşun isabet etti. Beraberinde bulunan arkadaşı Bahattin Çetinkaya(38) da karnından vuruldu. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

İlker Tuğrul Uğurlu ise emniyete giderek polise teslim oldu. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurlu, basın mensuplarının Neden yaptınız sorusuna Babamı dövüyorlardı, ben de vurdum yanıtını verdi.

3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu

Mehmet Durmaz, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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