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Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Kazakistan'da, mayıs ayında bir kız çocuğu doğuran kadın, doğumdan 3 ay sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Durumun çok nadir olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, kadının 2 adet rahme sahip olduğunu söyledi.

18.08.2019 10:34
Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

Sıra dışı olay, Kazakistan'ın batısındaki Uralsk şehrinde meydana geldi. 24 Mayıs günü bir kız çocuğuna doğum yapan 29 yaşındaki Lilia Konovalova, yaklaşık 3 ay sonra bir de erkek çocuk doğurdu.

BAKANLIK: BENZERSİZ BİR VAKA

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uralsk'ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. 29 yaşındaki Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia'nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"ELLİ MİLYONDA BİR"

Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi.

2 RAHME SAHİP

Doktorlar, bu nadir durumun, Lilia'nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.

Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı

3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

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