3 ayda bir tane yapılan puşiler tam altın fiyatına satılıyor

Şırnak 'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçesi arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki Aile Destek Merkezi'nde puşi kursu açıldı. 45 öğrencinin eğitim gördüğü kursta 3 ayda bir tane üretilen puşi, tam altın fiyatına alıcı buluyor.

"GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Uzungeçit Aile Destek Merkezi Koordinatörü Fidan Yıldırım, 45 öğrencisi ve usta öğreticileriyle beraber ülkenin dört bir yanından sipariş aldıklarını söyledi. Yıldırım, "Yüz yıllık unutulmaya yüz tutmuş geleneğimizi yaşatıyoruz. Annelerimiz eskiden beri düğünlerde başlarına takıp yöresel kıyafetler giyip halaylar çekiyordu. Son yıllarda artık kimse bunun üretimini yapmıyordu. Burada kilim, hediyelik eşyanın yanı sıra tarihi eşyaların üretimi de oluyor. Düğünlerde takılıyor. Geleneğimizi yaşatıyoruz" dedi.

"ÇOK UZUN SÜRÜYOR YAPILIŞI"

Fatma Bayram isimli kursiyer ise bölge kadınının yüz yıllardır puşi taktığını söyledi. Bayram, "Özelikle düğünlerde takılıyor. Kendisi ayrı, etrafı ayrı bir çalışma istiyor. Çok uzun sürüyor yapılışı. Geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.