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3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu

UŞAK'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın (41), ormanlık alana gömülü halde cesedi bulundu.

11.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:373 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu

UŞAK'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın (41), ormanlık alana gömülü halde cesedi bulundu.

Mustafa Özkaya, yaklaşık 3 ay önce ortadan kayboldu. Meraklanan yakınları Özkaya için polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama başlatan polis ekipleri, bu zamana kadar herhangi bir ize ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından Özkaya'nın ormanlık alanda cesedinin gömülü olduğu ihbar edildi. Cesedin merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, gömülü olduğunun söylenmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gidip araştırma yaptı. Çalışmada, kısa sürede Mustafa Özkaya'nın çürümüş cesedine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Özkaya'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özkaya'nın ölümü araştırılıyor.



Mustafa Özkaya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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