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3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyorBURSA - Bursa'da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü.

25.10.2019 11:47

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

BURSA - Bursa'da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü. Ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne Havva A. 3 aylık bebeğini uyutmak için kucağına aldı. O sırada dengesini kaybeden anne 3 aylık Samet A.'yı düşürdü. Bunun üzerine Havva A. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 aylık Samet bebeği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme başlatırken anne Havva A.'nın ifadesi alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 3 aylık Samet bebeğinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Bursa, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
MERCAN:Hayırla yaşat hayırla yaşamayı nasip et
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MERCAN:Kurtar yarabbim yavruyu hemen iyileşsin inşaallah sen büyüksün sen yücesin sen bizlere acı bizlere bağışla...
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