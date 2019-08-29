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3 aylık suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu

ADANA'da annesinin emzirdikten sonra beşiğine koyduğu 3 aylık Suriyeli Muhammet Yusuf Amaya, ölü bulundu.

29.08.2019 10:17 3 aylık suriyeli bebek, beşiğinde ölü bulundu
ADANA'da annesinin emzirdikten sonra beşiğine koyduğu 3 aylık Suriyeli Muhammet Yusuf Amaya, ölü bulundu.
Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Atmaya ailesi Adana'da yaşamaya başladı. Sabaha karşı anne Fatma Amaya (18) 3 aylık bebeği Muhammet Yusuf Amaya'yı emzirdirkten sonra beşiğine yatırdı. Bir süre sonra baba Mahmut Amaya (22) bebeğinin kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi bebeğin öldüğünü saptadı. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen aile gözyaşlarına boğuldu. Ambulansa alınan bebek, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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