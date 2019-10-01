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3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerle tanınan oyuncu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti. Algül son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşuyordu.

01.10.2019 11:15

Yeşilçam bir oyuncusunu daha sonsuzluğa yolcu etti. Kemal Sunal filmleriyle tanıdığımız usta oyuncu Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül'ün, son dönemdeki hali ise içler acısıydı. Algül, ciddi anlamda maddi zorluklarla boğuşuyordu.

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU

Sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu." sözleriyle acı haberi duyurdu.

BASTONLA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

Hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül kimdir?Hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül kimdir?

Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti!Abdi Algül kimdir? Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

Kemal Sunal, Onur Akay, Magazin

YORUMLAR(54)
ÇİFTETELLİ:allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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ADINIZI YAZIN:''''hadi lan moloz, sen git kralın gelsin'''' rebliğiyle tanıdığımız abimiz allah rahmet eylesin. .
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İMANLI ÖLMEK İÇİN DUA EDELİM:HOVARDA KADINLARA SARKANLARA DENİLİR O DA DİNİMİZDE ZİNAYA GİRER. ZİNA EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİDİR. HEM DE O KALLEŞ RUMUZLA DİNİ YORUM YAZIK SANA BE.
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1 1
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ÖLÜMLÜ HAYAT:Az yaşa cok yaşa birgün gelir başa ALLAH Rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.
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HOVARDA:İMANI OLANA RAHMET OKUNUR SORDUNUZ MU BEKLİ RAHMET İSTEMİYOR
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ULAN:yeşilçana rahmet okumayın.içinde bukundukları pisliğin yeni farkına variyorlar.oda geç oldu.yıllarca milletin ahlak ve aile yapısına dinamit koydular.şimdikilerde sarı çam
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KSK Lİ MESUT:İstediğim kadar izlerim koçum sanane...Sende izledin, kir kir kir kir güldün, şimdi vızıldıyon riya yapıyorsun, millete güya ahlak dersi veriyorsun. Hadi oradan
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KSK Lİ MESUT:Yeşilçam - her filmiyle değil- ama birçok filmiyle toplumdaki çarpıklıkları film yapıp ortaya koydu. Yok ahlakını bozmuş yok bilmem neymiş! İzleme kardeşim zorlamı izlettirdiler?
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2 1
DDDD:yapma ne anlatııgını sen anladınmı. boş konuşma
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3 1
G...:Kime rahmet okuyup kime okumayacağımıza karar verecek kadar kendini bilmezsin. . .
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5 1
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