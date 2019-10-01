3 aylık yaşlılık maaşıyla geçinen Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül 86 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam bir oyuncusunu daha sonsuzluğa yolcu etti. Kemal Sunal filmleriyle tanıdığımız usta oyuncu Abdi Algül'ün ölüm haberini Onur Akay duyurdu. Algül'ün, son dönemdeki hali ise içler acısıydı. Algül, ciddi anlamda maddi zorluklarla boğuşuyordu.

3 AYLIK YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU

Sanatçı Onur Akay, "Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu." sözleriyle acı haberi duyurdu.

BASTONLA YÜRÜMEYE ÇALIŞIYORDU

Geçen sene uzun yıllar işsiz kaldığından dert yanan Algül, hatırlanmamaktan dolayı üzgün olduğundan bahsetmişti. Ayrıca sağlık sorunları da yaşayan usta oyuncu, ölümünden önce bastonla yürüyebiliyordu.

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Kemal Sunal'ın 'Tokatçı' filminde canlandırdığı 'Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.