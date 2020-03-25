3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
25.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:00
Mersin 'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan aranan H.İ. jandarma tarafından Hacınuhlu Mahallesi Karaekşi yol ayrımında yapılan uygulamada kimlik sorgusu neticesinde yakalandı.
Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan aranan H.İ. jandarma tarafından Hacınuhlu Mahallesi Karaekşi yol ayrımında yapılan uygulamada kimlik sorgusu neticesinde yakalandı.
Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Kaynak: İHA