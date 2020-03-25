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3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

25.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:00
3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Mersin 'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan aranan H.İ. jandarma tarafından Hacınuhlu Mahallesi Karaekşi yol ayrımında yapılan uygulamada kimlik sorgusu neticesinde yakalandı.

Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Mut, 3. Sayfa

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