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3. Ayvalık Doğa Festivali'ne korona virüs tehiri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kaymakamlığı'nın destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Doğa Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

26.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:33
3. Ayvalık Doğa Festivali'ne korona virüs tehiri
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kaymakamlığı'nın destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Doğa Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, "Dünyayı kasıp kavuran korona virüsün ülkemizi de etkisi altına almasının ardından bu yıl 3.sünü organize etmeye hazırlandığımız doğa festivalimizi ileri bir tarihe erteledik. Bu kritik günleri Allah'ın izniyle az bir kayıpla aştığımızda, festivalimiz için yeni bir tarih belirleyecek ve kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel

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