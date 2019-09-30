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3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gönülalan köyünde yaşayan Bulut ailesinin yeni dünyaya gelen üç bacaklı buzağısı, görenleri şaşırttı.

30.09.2019 09:473 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği
KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gönülalan köyünde yaşayan Bulut ailesinin yeni dünyaya gelen üç bacaklı buzağısı, görenleri şaşırttı. Aile, biberonla beskledikleri buzağıya protez bacak takılmasını istiyor.
Arpaçay ilçesi Gönülalan köyünde çiftçilik yapan Hüsnü Kemal Bulut'a ait ineklerden birisi yaklaşık bir hafta önce 3 bacaklı buzağı dünyaya getirdi. Görenleri şaşkına çeviren buzağının çok yaşamayacağını belirten köylüler, kesilmesini istedi. Köylülere karşı çıkan Bulut ailesi, buzağıya bakmaya karar verdi. Bulut ailesinin işitme engelli oğlu Erman (21), buzağıyla ilgilenmeye başladı. Erman, biberonla beslediği buzağının yanından ayrılmıyor.
Erman Bulut, bebek gibi ilgilendiği buzağıya protez bacak takılmasını istediğini işaret diliyle anlattı. Erman'ın kuzeni Ünal Bulut (24) ise buzağının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek, "Buzağının üç ayaklı olduğunu görenler 'keselim, bu şekilde yürüyemez' dedi. Amcam ve biz izin vermedik. Kendi elimizle besleyip, büyüteceğiz. Zaten işitme engelli kuzenim buzağıyla ilgileniyor. Buzağı büyünce yürümekte bir zorluk yaşar mı bilmiyoruz. Yetkililerden buzağıya protez bacak takımı konusunda destek istiyoruz" dedi.


- Kars

Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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