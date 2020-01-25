Haberler » Güncel » 3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı - Haber

3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklama yapmaya hazırlanan 3 bakan, canlı yayın için hazırlık yaptıkları esnada bir artçı depreme yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

25.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar.

3 BAKAN DEPREME YAKALANDI

'da dün akşam meydana gelen 6.8'lik deprem, çok sayıda vatandaşın hayatına mal olurken, üst düzey yetkililer de bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgede çalışmalarını yürüten Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca, incelemelerinin ardından geldikleri Elazığ Valiliği binasında artçı depreme yakalandılar.

"BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ BİR ARTÇI DAHA OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da ve bölgede artçı sarsıntıların devam edeceğini duyurdu.

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'daki deprem sonucunda Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti

Depremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladıDepremi önceden bilen isimden korkutan uyarı: Fay hattı uyanmaya başladı

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldıYerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiyeİran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu

ElazığElazığ'a gönderilen bir yardım paketinin içinden çıkan not, okuyanları duygulandırdı

Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat ettiSon dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti

Berna LaçinBerna Laçin'in deprem sonrası yaptığı vergi paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Elazığ depreminin ardından Melih GökçekElazığ depreminin ardından Melih Gökçek'in attığı tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı

ElazığElazığ'daki deprem sonrası ABD'den korkutan harita!

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'da 6 aylık hamile bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Sosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılarSosyal medyada sahte hesap açan vicdansızlar, "Enkaz altındayım" diye tweet attılar

21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldıSon dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

THYTHY'nin 150 TL sabit bilet uygulaması sosyal medyada tepki çekti

Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılarÜnlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar

Tayvanlı deprem kâhini, TürkiyeTayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış

3 bakan, Elazığ depremi için açıklama yapmaya hazırlanırken depreme yakalandı

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:45  Kar, Gercüş'ü beyaza bürüdü
12:44  İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı
12:38  Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi boşaltılıyor
12:42  Elazığ'daki deprem - Emniyet helikopterinden kaydedilen görüntüler
12:42  İstanbul-beylerbeyi polisevi'nde baca yangını
25.1.2020 12:54:28