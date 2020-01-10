Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu. Batan tekneden 3 kişiyi çıkardığını söyleyen Kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekneyle battı" dedi. Mahmut Demir
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan teknede bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken 3 balıkçıyı kurtaran kaptan açıklamalarda bulundu.
"Tekneden 3 tane adam çıkardım, diğerleri tekne ile battı"
Kaza sonrası 3 balıkçıyı kurtaran kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı" diye konuştu.
"3 kişi pervaneden tutunuyordu"
Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise "Tekne zaten batmıştı. Olduğu gibi alabora olarak, 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
, Güncel Kaynak: İHA