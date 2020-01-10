Haberler » Güncel » 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber

3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu.

10.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:01
Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu. Batan tekneden 3 kişiyi çıkardığını söyleyen Kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekneyle battı" dedi.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan teknede bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken 3 balıkçıyı kurtaran kaptan açıklamalarda bulundu.
"TEKNEDEN 3 TANE ADAM ÇIKARDIM, DİĞERLERİ TEKNE İLE BATTI"
Kaza sonrası 3 balıkçıyı kurtaran kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı" diye konuştu.
"3 KİŞİ PERVANEDEN TUTUNUYORDU"
Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise "Tekne zaten batmıştı. Olduğu gibi alabora olarak, 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" ifadelerini kullandı.
(Volkan Kayalar/İHA)
3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu

Mahmut Demir, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:42  Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Haber
18:42  TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, otistik ve down sendromlu çocuklar için sahaya çıktı - Haber
18:41  KAĞITHANE'DE KAVGADA ARAYA GİREN KOMŞU KADIN SİLAH KABZASIYLA YARALANDI - Haber
18:39  YÜKMEUSDER'den gazeteci Tek'e ziyaret - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:44:47