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3 Bant bilardo şampiyonu Bora Yayalar oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

09.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:183 Bant bilardo şampiyonu Bora Yayalar oldu
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu ise Bora oldu.

Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenledi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Turnuvası 54 sporcunun katılımı ile Zirve Bilardo Spor Salonunda yapıldı. 54 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar 5 gün sürdü.

3 Bant Bilardo Turnuvası yarı finallerinde Mehmet Kocabaş Bahadır Zor'u, Bora Yayalar ise Şamil Özçelik'i geride bırakarak isimlerini finale yazdırdılar. Final maçının sonunda şampiyonluğa uzanan taraf Bora Yayalar oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk ile bilardo camiasının önemli isimleri takdim etti. - DÜZCE

Bora Füzesi, Yayalar, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

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