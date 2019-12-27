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3. Bilsem Tematik Çalıştayı düzenlendi

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezinde (3. Bilsem Thematic Workshop) çalıştayı düzenlendi.

27.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:45 3. Bilsem Tematik Çalıştayı düzenlendi
Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezinde (3. Bilsem Thematic Workshop) çalıştayı düzenlendi.

İngilizce öğretmeni Özlem Akın tarafından organize edilen 3.Bilsem Tematik Çalıştayı "Yurtdışına gidemiyorsak yurtdışını buraya getirelim" sloganıyla düzenlendi.

7 farklı okuldan lise öğrencilerinin katıldığı çalıştayda, öğrenciler 2 gün boyunca İngilizce dilinde iletişim kurdu. Çalıştayın teması olan "Bilim ve Felsefe arasındaki boşluğa köprü kurmak (Bridging the gap between philosophy and science) konusuyla ilgili tartışma, sunum, oyunlar ve drama gibi etkinliklere ver verildi.

İngilizce dil becerilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler kendilerini ifade etme imkanını düzenlenen çalıştayla buldu. - KIRŞEHİR

Yusuf Demir, Güncel

Kaynak: İHA

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