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3 bin 275 çift nikah masasına oturdu

Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

02.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:26 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu
Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2019 yılının başından bu yana ilçede 3 bin 275 çift nikah masasına oturdu.

2019 yılının başından bu yana 3 bin 275 çiftin nikah masasına oturarak dünyaevine girdiği Mamak'ta nikahlarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kıyması için de çiftler başvuru talebinde bulunuyor. Başkan Köse yoğun mesaisine rağmen talepleri geri çevirmeyerek, Mamaklıların iyi gününde kötü gününde devamlı yanlarında oluyor. İhtiyaç duyulan her yerde Mamaklılarla bir arada olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Köse, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayarak, "İyi günlerinde, kötü günlerinde hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Rabbim genç çiftlerimize iki cihan saadeti versin" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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