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3 bin 400 su kaplumbağası yeni yuvasına kavuştu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gürcistan üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağasına yuva oldu.

02.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:353 bin 400 su kaplumbağası yeni yuvasına kavuştu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, 'nin en büyüğü olan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde, 9 karton koli içinde ele geçirilen 3 bin 400 al yanaklı yavru su kaplumbağasının yeni mekânı oldu. Piyasa değeri 200 bin lira olan su kaplumbağası, hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğal Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'nden su dolu kaplarla "Yaban Hayvanları Kurtarma Merkezi" niteliği taşıyan Hayvanat Bahçesi'ne transfer edilen su kaplumbağaları, deneyimli ekiplerce tedavi edildi, belirli büyüklüğe geldiğinde özel havuzlara bırakılarak ziyaretçilerle buluşturulacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların çok kötü koşullarda sınırdan geçtiğini belirterek, "Gürcistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen al yanaklı küçük kaplumbağalar, gümrük muhafaza memurları tarafından 9 karton kutuda ele geçirildi. Yaklaşık 3 bin 400 su kaplumbağasının bize gönderileceği beyan edildi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Burada kendilerini karantina akvaryumunda muhafaza ediyoruz. Hayvanlar uygun koşullarda taşınmadıkları için bazıları telef olmuş ve bazıları da kötü durumdaydı. Uzman arkadaşlar tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor. Şu anda durumları iyi. Kaplumbağalar, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra havuzlarımıza bırakacağız" dedi.


Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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