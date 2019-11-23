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3 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

23.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:403 bin 500 öğretmen, Başkan Akgün ile bir araya geldi
Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesince geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, öğretmenleri kapıda karşılayarak, tek tek selamlaşıp kısa sohbet etti. Ardından programın başlamasıyla birlikte Başkan Akgün tarafından Büyükçekmece'deki en genç öğretmen ile en kıdemli öğretmene plaket takdim edildi. Akabinde Başkan Akgün'e, Emekli Öğretmenler Derneği tarafından çiçek hediye edildi. Programın sonunda ise Türk Sanat Musikisi ile öğretmenlere dinleti gerçekleştirildi.

"Öğretmenler, ülkemizin geleceğinin mimarları"

Öğretmenleri geleceğin mimarı olarak tanımlayan Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesinin hiç ara vermeden yapmış olduğu iki önemli kutlama vardır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü ve Öğretmenler Günümüzdeki öğretmenlerle buluşmamız. Bu akşam 3 bin 500 öğretmenimizle TÜYAP Fuar Merkezimizde öğretmenler gününü kutluyoruz. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize rahmet ve şükranla anıyoruz. Öğretmenler, ülkemizin geleceğinin mimarları. Esasında toplum mimarıdır her bir öğretmen. Çünkü yeni nesilleri büyütüp, onlara şekil veren öğretmenlerdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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