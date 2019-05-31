Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Aralarında, Diyarbakır
, Samsun
ve İzmir
'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.
Kararnameyle ayrıca Van
, Diyarbakır, Kayseri
ve Trabzon
bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.
Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.
Kaynak: AA
Diyarbakır
, Güncel