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3 bin 772 Mehmetçik yemin etti

Amasya 15'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda 2000/1 tertip 3 bin 772 asker yemin etti.

22.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:303 bin 772 Mehmetçik yemin etti
Amasya 15'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda 2000/1 tertip 3 bin 772 asker yemin etti.

Acemi askerler için gerçekleştirilen yemin törenine Amasya Belediye Başkan Vekili Celil İnce, Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve askerlerin aileleri katıldı.

Amasya 15'inci Piyade Er Eğitim Tugayı'nda gerçekleşen 2000/1 tertip 1. kademe erlerin yemin törenine katılan Belediye Başkan Vekili Celil İnce, törende aynı yerde askerlik yapma gururunu yaşayan baba ve oğullarına plaket takdiminde bulundu. İnce, tüm vatani görevini yapan askerlere ise hayırlı teskereler dileklerinde bulundu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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