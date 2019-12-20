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Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu

Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiler, ovanın yüzde 80'ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı gölünün yüzde 90'ının kuruması ile zor günler geçiriyor.

20.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:54

ovasının yüzde seksenini sulayan ilçesindeki Gölbaşı'nın yüzde 90'ı kurudu. Susuz arazinin havadan görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN KALİTELİ SEBZE VE MEYVESİ YETİŞİYORDU

'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu. 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor.

"KURAKLIK DEVAM EDERSE İŞİMİZ ZOR"

Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor. Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.

İşte gölün son hali;

Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu

Uludağ, Kestel, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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