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3 bin kişi yağmur duası için toplandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi.

31.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:463 bin kişi yağmur duası için toplandı
'ın ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle Ziraat Odası, Malkara Ziraat Odası, Karaidemir Sulama Kooperatifi ve Hayrabolu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından Evrenbey Mahallesi'nde düzenlenen yağmur duasına, başta Malkara ve Hayrabolu olmak üzere civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Hayrabolu Delibedir Mahallesi'nden programa katılan bir çiftçi, "Yağmur yağması için duaya geldik. İnşallah yağmur yağacak, barajımız dolacak ve topraklarımız suyunu alacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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