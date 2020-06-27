3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı

Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı.

27.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:50
Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı.
TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve beraberindeki personel, Bulvar Caddesi'nde sosyal mesafe kuralı gözetilerek kurulan standa vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşür verdi.
Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde üretilen yaklaşık 3 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıtıklarını söyledi.
Amaçlarının herkesin maske takmasını sağlamak olduğunu belirten Karataş, "Herkesin bu alışkanlığı edinmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü herkes önce kendini sonra toplumu düşünmek zorunda. Bunun için maske takmak zorundayız." dedi. 3 bin kişiye ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Karataş, Güncel, Haber

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