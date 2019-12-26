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3 bin liralık telefon sipariş ettiler, paketten bitki çayı ve solüsyon çıktı

İzmir'de 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından internet üzerinden iki sipariş veren çift, gelen kutunun içerisinde bitki çayı ve solüsyonu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

26.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:50

'in ilçesinde, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajının ardından internet üzerinden iki sipariş veren ve kapıda ödeme yapan bir kişi, bitki çayı ve solüsyonu görünce şok oldu.

İNDİRİME GİTTİĞİNİ ÖĞRENİNCE SİPARİŞ ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin (53) ve Meltem Gültekin çifti, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu internet sitesine giren çift, 3 bin liralık iki telefonu 349 TL olarak sipariş etti. Daha sonra kargo geldi ve çift kapıda 349 TL ödeme yaptı.

GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Kargo görevlisi gidince heyecanla paketi açan çift, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Paketten iki telefon yerine bitki çayı ve solüsyon çıktı. Dolandırıldıklarını anlayan çift, ihale ile telefon aldıkları için bu mesajın doğru olduğuna inandıklarını belirtti.

"VATANDAŞLAR BÖYLE MESAJLARA İNANMASINLAR"

Hüseyin Gültekin, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, "Biz bu mesaja inandık 349 liramız gitti. Bundan sonra vatandaşlar böyle mesaj ve aramalara inanmasınlar daha dikkatli olsunlar" dedi.

3 bin liralık telefon sipariş ettiler, paketten bitki çayı ve solüsyon çıktı

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ: bu tarz dolandırma vakalarının artmasını çok istiyorum 300 değil de keşke 300. 000 lira dolandırsalarmış toplumumuzun bu bedavaya çökme kültürü ancak bu şekilde dolandırılıp süreç gereği zekileşmesi mantıklı davrana bilmesini tetikler yani umarım :D
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ADMAN: Sen neden inandin senden önce kandirilanlar da ayni mesaji verdi, suc isleyen cezasini cekmedikce daha cok oflayip puflarsiniz.
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OSMAN: İzmirin su ile imtihanı
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3. Sayfa

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