3 Bin Öğrenci, Antalya'nın Fethi İçin Koştu

Kaynak: İHA

Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlamaları kapsamında, 3 bin öğrenci fetih koşusunda yarıştı.Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliği ile, Antalya'nın fethinin 812'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlamalar kapsamında çok sayıda ortaokul ve lise öğrencisi 'fetih koşusu' ile Cumhuriyet Meydanı'nda başlayarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası önünde sona eren koşuya katıldı. Koşuda; yıldız erkekler, yıldız kızlar, genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinden toplam 3 bin öğrenci yer aldı.Bitiş alanına kadar ter döken her bir öğrenciye madalyaları verildi. Bazı öğrenciler ise bitiş alanına varmadan yorulup kısa süreli baygınlık geçirdi. Bayılan öğrenciye alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. 'Ortaokul Yıldız Erkekler' grubunda; Mevlüt Emir Gürleç birinci, Abuzer Olgun ikinci, Bedirhan Şahin ise üçüncü oldu. 'Ortaokul Yıldız Kızlar' kategorisinde; Zeynep Bozan birinci, Emine Erşehin ikinci, Özge Özaşık üçüncü oldu.'Genç Erkekler' kategorisinde; Lokman Kızılkaya birinci, Hüseyin Özeken ikinci, Ferit Tan üçüncü, 'Genç Kızlar' kategorisinde; ise, Ümran Çelik birinci Zeynep Sude Sayar ikinci, Kamilya Bikkul üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa hediye edildi.Öğrencilerin bitiş noktasına varmak için koştuğu istikametler emniyet tarafından kapatılarak, güvenlik önlemleri de alındı. - ANTALYA