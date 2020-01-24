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3 bin sporcu arasında milli takıma seçildiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü'nün 2 sporcusu Ankara'da gerçekleşen ve 3 bin sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekvondo Şampiyonası'nda dereceye girerek milli takıma seçildi.

24.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:543 bin sporcu arasında milli takıma seçildiler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Taekvondo Kulübü'nün 2 sporcusu 'da gerçekleşen ve 3 bin sporcunun katıldığı Gençler Taekvondo Şampiyonası'nda dereceye girerek milli takıma seçildi.

Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü'nün sporcuları bir başarıya daha imza attı. Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü Antrenörü Murat Kalem, 18-23 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da Gençler Türkiye Taekvondo Şampiyonası'nda sporcusu Yasin Açıkgöz'ün Türkiye 3.'sü ve Şevval Bayrak'ın ise Türkiye 7.'liği elde ederek milli takıma girmeye hak kazandıklarını ifade etti. Kalem, sporcularının 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Uluslararası Turkısh Open turnuvasına milli takım adına katılarak ülkemizi temsil edeceklerini söyledi. Kalem ayrıca elde edilen başarıdan dolayı sporcularını tebrik ederken, 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Ereğli, Zonguldak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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