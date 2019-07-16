16.07.2019 15:26
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3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı

3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahit mezar ve mezar kapağına sprey boyayla yazı yazıldı.


BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahit mezar ve mezar kapağına sprey boyayla yazı yazıldı. İlçe Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, sprey boyanın silinmesi için dernek olarak gerekli mercilere başvuracaklarını söyledi.
Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi'nce, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede, Amasra Müze Müdürlüğü bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahit mezar kapağı ve mezarı üzerine siyah sprey boya ile 'Gülay' yazıldı. Lahit mezar taşındaki yazıyı görenler tepki gösterdi.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra ilçemiz Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilçemiz. Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için bu lahitler sergilenmek üzere 15 yıl önce buraya konulmuştu. Ancak görüyoruz ki üzerine yazılar yazılmış, bu durum çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz. Tarihimize saygı göstersinler. Geçmişte Kuşkayası Yol Anıtı ve Amasra Kalesi'ne spreyle yazılar yazılmıştı. Biz de gerekli mercilere başvurarak, bu sprey yazıları kumlama yöntemiyle sildireceğiz. Bu görüntü hiç hoş değil, bu durumun düzeltilmesini sağlayacağız" dedi.

- Bartın
Kaynak: DHA
Amasra, Bartın, Roma, Kültür Sanat

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