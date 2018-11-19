19 Kasım 2018, 16:20
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3 Bine Yakın Takım Antalya'da Kamp Yapacak

3 Bine Yakın Takım Antalya

Yeni yılın ocak-mart döneminde yerli ve yabancı futbol kulüplerini ağırlayacak Antalya'da, diğer spor dallarıyla birlikte kamp yapacak takım sayısının 3 bine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önde spor turizm merkezi Antalya, ocak-mart döneminde  yaşanacak kamplara hazırlanıyor.  Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek  futbol takımları ile diğer spor dallarındaki takımlarla beraber 3 bine yakın  takım, konaklama tesislerinde kamp yapacak.
İkliminin uygun olması,  FIFA kriterlerine sahip sahaların bulunması,  teknik imkanların çokluğu ve otellerde sunulan yüksek hizmetlerle takımların  gözdesi Antalya'da yapılan kamplar, hem kış döneminin dolu geçmesi hem de  Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük fayda sağlıyor.
"En iyi kamp yeri Antalya"
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, 170'in üzerinde futbol sahasına sahip Antalya'da  ocak ayından itibaren yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa gireceğini  söyledi.
Antalya'nın dünyada tanındığını ve bütün takımların ilgisini çektiğini  anlatan Yaşacan, "Doğal güzelliği ve havasının yanı sıra dünyanın her yanından  uçakların Türkiye'ye gelmesi bunda etkili oldu. Bunu da daha yükseltmemiz  gerekiyor. Futbol ve diğer başka spor dallarında en iyi kamp yeri Antalya. Hem  otellerimiz hem de tesislerimiz dünyanın en iyisi." diye konuştu.
 "Takım sayısı şimdiden 2 binin üzerinde"
Spor turizmi sayesinde oteller için ölü bir sezon olan aralık, ocak,  şubat ve mart aylarında Antalya'daki konaklama tesislerinin dolu olduğunu,  çalışanların da işsiz kalmadığını anlatan Yaşacan, spor turizminin Türkiye'ye  milyonlarca dolar katkı yaptığını söyledi.
Dernek Başkanı Yaşacan, en önemli katkının tanıtım noktasında olduğunu  vurgulayarak, "Spor turizmi, Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu kanıtlıyor.  Buraya gelen takım antrenman yaparken ülkelerin televizyon programlarında 'Zenit,  Spartak Moskova, Schalke, Werder Bremen, Dortmund Antalya'da kamp yapıyor'  dedikleri zaman Türkiye'nin reklamı, tanıtımı oluyor. Spor turizminin tanıtıma  yaptığı katkı çok önemli." şeklinde konuştu.
Türk takımlarının yanı sıra Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan,  Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk cumhuriyetlerinden takımların  Antalya'da kamp yapacağını aktaran Yaşacan, "En iyi sezonumuz olan üç sene  öncesini yakaladık. O zaman Antalya'da 3 bin takım kamp yapmıştı. Bu sene kamp  yapacak takım sayısı şimdiden 2 binin üzerinde. Kasım ayı sonu ve aralık ayındaki  rezervasyonlarla 3 bini yakalarız." değerlendirmesinde bulundu.
FIFEX Başkanı Dilber: "Yurt dışı tanıtıma ihtiyaç var"
Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı (FIFEX) Başkanı Hür Dilber de  Türkiye'nin spor turizminde son 10 yılda ilerleme kaydettiğini vurgulayarak,  bunun da Antalya'daki spor sahalarıyla başladığını belirtti.
Türkiye'nin spor turizmini iyi değerlendirmeye çalıştığını ancak  potansiyelini tam kullanamadığını savunan Dilber, şöyle konuştu:
"Futbol endüstrisi şu anda Türkiye'de 2 milyar liralık bir bütçeye  sahip. Buna basketbol gibi diğer branşları da kattığımızda 4 milyar liralık bir  endüstriden bahsediyoruz. Bunun içinde konaklama, ulaşım, giyim-kuşam, antrenman  ve futbolcu malzemeleri gibi çok çeşitli şeyler var. Bunun bir de inşaat yönü  var. Devlet son dönemde yaptığı yatırımlarla bunu yeteri kadar desteklemeye  çalışıyor ama bunu teşvik etmek de gerekiyor. Antalya hem turistik açıdan hem de  spor turizmi açısından ülkemizin göz bebeği. Ancak, spor turizminin Antalya'da  gelişmesi için yurt dışı tanıtımına ihtiyacımız var." 
AEFCA Başkan Vekili Fiorentini: "Çok iyi şartlarda çalıştık"
Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) Başkan Vekili  Fredi Fiorentini Hırvatistan'ın en önemli takımlarından Hajduk Split'te daha önce  yöneticilik yaptığını, o dönemde 20 sene boyunca Antalya'ya kampa geldiklerini  aktardı.
Antalya'daki tesislerin çok iyi olduğunu vurgulayan Fiorentini, "Ocak  ve şubat aylarında Antalya'ya geldiğimizde hem havanın durumundan hem de  tesislerin mükemmel olmasından ötürü çok iyi şartlarda çalıştık. Türk ve yabancı  takımlar arasında düzenlenecek müsabakalar, spor turizmine katkıda bulunabilir."  ifadelerini kullandı.
  

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