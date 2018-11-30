30 Kasım 2018, 16:36
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3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı

3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) girişimiyle "3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı" projesi gerçekleştirildi.

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) girişimiyle "3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı" projesi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, projeye Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Türkiye Tohumcular Birliği TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ve özel sektör firma temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), TÜRKTOB ve Akdeniz TTO'nun işbirliğiyle projenin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden gelen ıslah projeleri üzerine firmalarının çalışma yaptığı ifade edildi. Akdeniz
30 Kasım 2018 Cuma 16:36