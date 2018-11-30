Akdeniz
Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) girişimiyle "3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı" projesi gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, projeye Akdeniz Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp
Sabri Topal, Türkiye
Tohumcular Birliği TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ve özel sektör firma temsilcilerinin katıldığı belirtildi. Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), TÜRKTOB ve Akdeniz TTO'nun işbirliğiyle projenin gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden gelen ıslah projeleri üzerine firmalarının çalışma yaptığı ifade edildi.
Akdeniz