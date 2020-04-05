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3 boyutlu destek sürüyor

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), korona virüsle (Covid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile ürettiği koruyucu yüz siperlerini teslim etmeye başladı.

05.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:42
3 boyutlu destek sürüyor
Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), korona virüsle (Covid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile ürettiği koruyucu yüz siperlerini teslim etmeye başladı. Son olarak, 50 adet siperlik Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile gece gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazı ile koruyucu yüz siperi üreten Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sağlamak için gece gündüz üretim için çalıştıklarını belirten YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, onlarca yüz siperinin çeşitli hastanelerdeki sağlık çalışanlarına ulaştırıldığını söyledi. Dr. Benli, "Merkezimiz bünyesindeki çok sayıda 3D yazıcıyı ve lazer kesim cihazımızı kullanarak aralıksız olarak koruyucu yüz siperi üretmeye devam ediyoruz. Bu maskeler, hastayla yüz yüze muhatap olan sağlıkçıların yüzlerini önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekilmiş olunuyor. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın korona virüsten korunmalarına yardımcı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tolga Benli, son olarak, 50 adet siperliği Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesi yetkililerine teslim ettiklerini belirterek, teslimlerin partiler halinde süreceğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşar Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Güncel
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