Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü'nce koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretilmeye başlandı.

29.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:26
3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü'nce koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretilmeye başlandı.

Avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeli için harekete geçildi. Kendilerine ve çeşitli kurumlara ait 12 adet 3 boyutlu yazıcıyı kullanan 8 kulüp üyesi, evlerinde sağlık çalışanlarının kullanması için yüz siperliği üretmeye başladı. 3 boyutlu yazıcılar ile yaklaşık 40 dakikada 1 adet üretilen yüz siperliğinden günde 60 tane yapılıyor. Ücretsiz olarak üretilen yüz siperlikleri Erbaa Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezileri ve 112 İstasyonu'nda çalışan sağlık personeline teslim ediliyor. Sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmayı başlattıklarını, birçok kurumun da kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Murat Selçuk "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda yüz siperliği üretmeye başladık. Bunu Erbaa Devlet Hastanesi'ne, çevremizdeki ASM'lere ve bazı hastanelere gönderdik. Üretime halen devam ediyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar destek olacağımızı düşünerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm çevremize teşekkür ediyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Erbaa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Avcılar'da piknikçilere polis uyarısı - Haber 13:02: Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs ilacı için tarih verdi - Haber 13:02: Kimler seyahat izni alacak? - Haber 13:02: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 13:01: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler