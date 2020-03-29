Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlarTOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperi üretmeye başladı.

29.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:38
3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperi üretmeye başladı.
İlçede avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için harekete geçti. Kendilerine ve çeşitli kurumlara ait 12 adet 3 boyutlu yazıcıyı kullanan 8 kulüp üyesi, evlerinde sağlık çalışanlarının kullanması için yüz siperi üretmeye başladı. 3 boyutlu yazıcılar tarafından yaklaşık 40 dakikada bir adet üretilen siperlerden günde 60 adet üretiliyor. Ekip ücretsiz olarak ürettiği siperleri daha sonra Erbaa Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezileri ve 112 İstasyonunda çalışan sağlık personellerine teslim ediyor. Sağlık personellerine yardımcı olmak için arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmayı başlattıklarını, bir çok kurumun da kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden esnaf Murat Selçuk Elimizdeki imkanlar doğrultusunda siperlik maske üretmeye başladık. Bunu Erbaa Devlet Hastanesine, çevremizdeki ASM'lere ve bazı hastanelere gönderdik. Üretime halen devam ediyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar destek olacağımızı düşünerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm çevremize teşekkür ediyoruz dedi.
GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------
-Siperlik üretmi
-Yazıcıların çalışması
-Murat Selçuk açıklama
Haberİbrahim UĞURERBAA (Tokat), (DHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Erbaa, Güncel

Haberin Videosu :

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Avcılar'da piknikçilere polis uyarısı - Haber 13:02: Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs ilacı için tarih verdi - Haber 13:02: Kimler seyahat izni alacak? - Haber 13:02: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler - Haber 13:01: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler