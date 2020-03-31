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3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi'nde sağlık çalışanları ve polisler için 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretiliyor.

31.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:21
3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi'nde sağlık çalışanları ve polisler için 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretiliyor. Günde üretilen 80 maske, ücretsiz olarak kurumlara veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi'nde, 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretimine başlandı. Kocaeli Bilim Merkezi'nde 8, Kocaeli Bilgievleri'nde 7 olmak üzere toplam 15 adet 3 boyutlu yazıcı ile günde 80 maske üretimi yapılıyor.

Kocaeli'de yaşayan ve 3 boyutlu yazıcısı olan vatandaşlar da üretime destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından malzeme ve basılacak parçanın tasarımı sağlanan destekçiler, evlerindeki veya iş yerlerindeki 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine katkı yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürü Taha Hülagü, "Yaklaşık 10 gün önce başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda yüz ve ağzı koruyucu özel siper maske üretimine başladık. Burada 11'i küçük, 4'ü büyük olmak üzere 15 makinemiz var. Bunlardan parça çıktıları alıyoruz. Büyük makinelerden 1 seferde 3 adet parça alabiliyoruz. Bir malzeme yaklaşık 2 saatte üretiliyor. Bunun hata payını da düşünüyoruz. Küçük makinelerden de tek seferde 1 parça alabiliyoruz. Günlük kapasitemiz 80 adet civarı" dedi.

Ellerinde 3 boyutlu yazıcı bulunan kurum ve vatandaşların katkılarıyla üretimi artırmak istediklerini söyleyen Hülagü, "Bizim merkezimizin altyapısı buna müsait, bu üretimi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu zamana kadar Kocaeli Üniversitesi'ne, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve emniyet müdürlüğüne teslimatlarımızı yaptık ve devam ediyoruz. Sayın başkanımızın çağrısından sonra, ellerinde 3 boyutlu yazıcı olan vatandaşlarımız da bizi desteklemeye başladı. Üniversiteler ve ellerinde 3D yazıcı bulunan çeşitli kurumlardan yardım etmek istediklerine dair mesajlar alıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız. Onlar da bize katıldıkça kapasiteyi günlük 100, 150 adede kadar artırmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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