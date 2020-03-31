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3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi bulunan 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları ve polisler için siper maske üretiliyor.

31.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:26
3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi bulunan 3 boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları ve polisler için siper maske üretiliyor. Günde 80 adet maske üretilerek, ücretsiz olarak kurumlara veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilim Merkezi'nde bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile siper maske üretimine başlandı. Kocaeli Bilim Merkezi'nde 8 adet, Kocaeli Bilgievlerinde 7 adet olmak üzere toplam 15 adet 3 boyutlu yazıcı ile günde 80 adet maske üretimi yapılıyor. Kocaeli'de yaşayan ve kendilerine ait 3 boyutlu yazıcısı olan vatandaşlar da üretime destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından malzeme ve basılacak parçanın tasarımı sağlanan destekçiler, evlerindeki veya iş yerlerindeki 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine katkı yapıyor.

Yapılan çalışmayı anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürü Taha Hülagü, "Yaklaşık 10 gün kadar önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki Mucit Dünyası laboratuvarında yüz ve ağzı koruyucu özel siper maske üretimine başladık. Burada 11'i küçük, 4'ü büyük olmak üzere 15 adet makinemiz var. Bunlardan parça çıktıları alıyoruz. Büyük makinelerden 1 seferde 3 adet parça alabiliyoruz. Bir malzeme yaklaşık 2 saatte üretiliyor. Bunun hata payını da düşünüyoruz. Küçük makinelerden de tek seferde 1 parça alabiliyoruz. Günlük kapasitemiz 80 adet civarı." dedi.

Ellerinde 3 boyutlu yazıcı bulunan kurum ve vatandaşların katkılarıyla üretimi artırmak istediklerini söyleyen Hülagü, "Bizim Bilim Merkezimizin altyapısı buna müsait, bu üretimi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu zamana kadar Kocaeli Üniversitesi'ne, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve emniyet müdürlüğüne teslimatlarımızı yaptık ve devam ediyoruz. Sayın başkanımızın çağrısından sonra, ellerinde 3 boyutlu yazıcı olan vatandaşlarımız da bizi desteklemeye başladı. Üniversiteler ve ellerinde 3D yazıcı bulunan çeşitli kurumlardan yardım etmek istediklerine dair mesajlar alıyoruz. Şu anda planlama aşamasındayız. Onlar da bize katıldıkça kapasiteyi günlük 100, 150 adede kadar artırmak istiyoruz." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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