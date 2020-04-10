Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp hastanelere bağışlıyor

Kocaeli'nin Gölcük Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerine kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla ile ürettiği siper maskeleri sağlık çalışanları için hastaneye bağışlıyor.

10.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:15
3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp hastanelere bağışlıyor
Kocaeli 'nin Gölcük Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerine kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla ile ürettiği siper maskeleri sağlık çalışanları için hastaneye bağışlıyor.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerinde kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oluyor. Korona virüs nedeni ile hastanelerde koruyucu ürün ihtiyacının arttığını gören Yılmaz, sağlık çalışanlarına destek olmak için iş yerinde siper maske üretmeye başladı. İş yerinde evinde çalışarak 3 boyutlu yazıcıyla günde yaklaşık 40 tane siper maske üreten Yılmaz, daha sonra maskeleri ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına bağışlıyor.
Kendi imkanları ile korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla üretimine devam edeceğini belirten Yılmaz, "Korona virüs nedeni ile kullanılmaya başlanan maskeyi kendim tasarladım. 3 boyutlu yazıcıyla günde 40 tane siper maske üretiyorum. Evde de üretmeye devam diyorum. 5 yaşındaki kızım da bana yardımcı oluyor. Yaptığım koruyucu maskeleri daha sonra hastanelere ücretsiz veriyorum. İhtiyacı olan sağlık çalışanları ve polisler için üretmeye devam edeceğim. Ben bu ürünler karşılığında herhangi bir ücret almıyorum" dedi.
(Enes Azmak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Yılmaz, Kocaeli, Gölcük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp hastanelere bağışlıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:52: 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, yol kontrolünde yakalandı - Haber 17:52: Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler