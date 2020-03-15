Menü
Haberler ›› Spor ››Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin - Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin

Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Bize düşen her karara yardımcı olmak" dedi.

15.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:00

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Nasıl oynanacağı önemli maçların. Yabancı oyuncuların bazılarının sıkıntıları, konsantrasyonu belirleyici olacak. Bazı oyuncuların tedirginliği var, hepsinde yok. Onlarla alakalı bir şey söylemek doğru değil. Hepimiz insanız, hepimizin bakış açısı, korkuları farklı.

"HERKESİN YORULDUĞU YERDE BİR HAN YAPILMAZ"

Erteleme isteyenler kimler, kimin sesi çok çıkıyor, ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda hassas değildik de, son 24-48 saat içinde mi hassas olduk? Bütün kararları devlet verir, sıkı çalışmayla alınmış bir karar. Devlet bir karar verdiği zaman, bize düşen o karara saygı duymak ve yardımcı olmaktır. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da böyle oluyor... Herkesin yorulduğu yerde bir han yapılmaz, Avrupa'da böyle bir laf vardır.

"LİGLER NİYE TATİL EDİLSİN?"

Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Bize düşen her karara yardımcı olmak. Konuşulacaksa enine boyuna konuşulması lazım. Tatil edilsin, bilmem ne, niye tatil edilsin? 2-3 gün önce böyle bir şey yokken, şimdi tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler ne? Demek ki birileri bir şey bekliyor."

Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Etiketler : Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Bakan Koca, Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı