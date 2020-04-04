Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

3 büyükşehir ile komşu olan Karaman'dan da çıkış yok

çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığı Konya, Antalya ve Mersin ile çevrili olan Karaman'dan da vatandaşların çıkışına izin verilmiyor.

04.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:42
3 büyükşehir ile komşu olan Karaman'dan da çıkış yok

çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığı Konya , Antalya ve Mersin ile çevrili olan Karaman 'dan da vatandaşların çıkışına izin verilmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle giriş- çıkış yasağı getirilen büyükşehirlerden Konya, Antalya ve Mersin ile komşu olan Karaman'da, vatandaşlar kentten çıkış yapamıyor. 3 büyükşehir ile bağlantılı olan karayollarında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşları sınır illerdeki giriş yasağını hatırlatarak, geri çeviriyor.

Hafta sonları Konya'da yaşayan annesinin yanına gittiğini anlatan Salih Çatav, "Annem Konya'da yaşıyor. Hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için yanına gidecektim ama gidemiyorum. Üç büyükşehrin ortasında kaldığımız için Karaman'dan çıkamıyoruz. Annem de bizi görmek istiyor ama gidemedik" dedi.

Karaman'ın coğrafi konumu nedeni ile doğal bir karantina altında olduğunu söyleyen iş insanı Mehmet Muhammet Özdoğru da "Çevre illerimizin hepsinin büyükşehir olması nedeni ile bütün çevre yollarımız kapatıldı. Bundan dolayı bizler doğal olarak karantinaya alınmış olduk. Bu karar bizleri de ticareti de çok etkiledi. Ulaşımın kapanması ile büyükşehirlerdeki işlerimizi yapamıyoruz. Seyahat izin belgesinin kapsamını da bilmiyoruz. Ticari işlerimiz için izin alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? İnsan sağlığı için alınan kararlardan son derece memnunuz. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu doğal karantina süresi hayırlısı ile biter bizler de işlerimize bir an önce döneriz. Ekonomik olarak bu koronavirüs tüm esnafımızı ve iş insanlarımızı etkiliyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Karaman, Mersin, Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››3 büyükşehir ile komşu olan Karaman'dan da çıkış yok - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek
Kovid-19 kabusu İngiltere’de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi Haberler
Kovid-19 kabusu İngiltere'de de sürüyor! Bir günde 708 kişi can verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:22: İZMİR GÜVENLİK KAMERASI SAĞLIK MERKEZİNDEKİ SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ-3 - Haber 17:22: Batman'da ilginç evden çıkma savunması 'Dırdır' nedeniyle çıktım müdürüm - Haber 17:22: OSMANİYE Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı - Haber 17:22: İSTANBUL'DA BİR ÇOK DURAĞA TERMAL KAMERA KONULDU - Haber 17:22: Denizli'de sokakları dolaşan orkestradan "evde kalanlara" müzik ziyafeti - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler