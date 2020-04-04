3 büyükşehir ile komşu olan Karaman'dan da çıkış yok

çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığı Konya , Antalya ve Mersin ile çevrili olan Karaman 'dan da vatandaşların çıkışına izin verilmiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 gün süreyle giriş- çıkış yasağı getirilen büyükşehirlerden Konya, Antalya ve Mersin ile komşu olan Karaman'da, vatandaşlar kentten çıkış yapamıyor. 3 büyükşehir ile bağlantılı olan karayollarında uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşları sınır illerdeki giriş yasağını hatırlatarak, geri çeviriyor.

Hafta sonları Konya'da yaşayan annesinin yanına gittiğini anlatan Salih Çatav, "Annem Konya'da yaşıyor. Hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için yanına gidecektim ama gidemiyorum. Üç büyükşehrin ortasında kaldığımız için Karaman'dan çıkamıyoruz. Annem de bizi görmek istiyor ama gidemedik" dedi.

Karaman'ın coğrafi konumu nedeni ile doğal bir karantina altında olduğunu söyleyen iş insanı Mehmet Muhammet Özdoğru da "Çevre illerimizin hepsinin büyükşehir olması nedeni ile bütün çevre yollarımız kapatıldı. Bundan dolayı bizler doğal olarak karantinaya alınmış olduk. Bu karar bizleri de ticareti de çok etkiledi. Ulaşımın kapanması ile büyükşehirlerdeki işlerimizi yapamıyoruz. Seyahat izin belgesinin kapsamını da bilmiyoruz. Ticari işlerimiz için izin alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? İnsan sağlığı için alınan kararlardan son derece memnunuz. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu doğal karantina süresi hayırlısı ile biter bizler de işlerimize bir an önce döneriz. Ekonomik olarak bu koronavirüs tüm esnafımızı ve iş insanlarımızı etkiliyor" dedi.

Kaynak: DHA