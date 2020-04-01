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3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi.

01.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:39
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alındığı belirtilerek, Gazi Caddesi, 1. Harput Caddesi ve Vali Fahribey Caddesi'nde yaya yürüme alanlarının sınırlandırıldığı kaydedildi.
Fiziki tedbir, denetim ve uyarıların artırıldığı vurgulanan açıklamada, alınan sıkı önlemler sonucu bugün cadde ve meydanların boşaldığının görüldüğü ifade edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

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3 caddedeki yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi
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