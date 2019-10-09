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3. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor

Kamulaştırma problemlerinden dolayı bir kısmı tamamlanamayan 3. Çevreyolunda kamulaştırılan son yapılarda yıkılmaya başlandı.

09.10.2019 18:373. Çevreyolu'nda kamulaştırılan son yapılarda yıkılıyor
Kamulaştırma problemlerinden dolayı bir kısmı tamamlanamayan 3. Çevreyolunda kamulaştırılan son yapılarda yıkılmaya başlandı.

3. Çevreyolu projesinde yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı tamamlanamayan bölümler, Adıyaman Belediyesi'nin yoğun çalışmalarıyla bir bir tamamlanıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Fatih Mahallesi kısmında kamulaştırılan son yapıların yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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