Haberler » Güncel » Haber

3. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına 3. Çevreyolunda devam ediyor.

16.09.2019 15:443. Çevreyolunda aşınan yollara bakım yapıldı
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde gerçekleştirdiği aşınma tabakası asfalt çalışmasına 3. Çevreyolunda devam ediyor.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birçok noktada gerçekleştirilen asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, 3. Çevreyolunda aşınan yollarda bakım çalışması gerçekleştirdi.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "3. Çevreyolunun bulunan Yeni Mahalle kısmında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı şehir geneline yayacağız. Mevsim sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde aşınan asfaltlar yenilenecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Sosyolog Acar: "Malazgirt için çalıştay düzenlenmeli, tanıtım ve festivaller yapılmalı"
16:52 Helikopterli trafik denetiminde, 30 sürücüye 20 bin tl ceza
16:51 Yılanların evine yuva yaptığı anne, korkudan 3 çocuğuyla dışarıda yaşıyor
16:50 Motorine zam
16:50 Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian hakkında suç duyurusu
16:50 Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor
16:50 'Her şey tertemiz bir çukurova için'