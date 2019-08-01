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3. Çevreyolunda yenileme çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, 3. Çevreyolu'nda yenilik yaptı.

01.08.2019 14:28 3. Çevreyolunda yenileme çalışması yapıldı
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, 3. Çevreyolu'nda yenilik yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Adıyaman'da yeniliklerine devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, 3. Çevreyolunda yaya geçitlerini yeniledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkilileri, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası çerçevesinde 3. Çevreyolu'nda gerçekleştirilen çalışmaların il merkezi genelinde devam edeceğini belirtti.

Sürücüler ve yayalar ise gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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