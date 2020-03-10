3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer yılın kadını seçildi
- 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer yılın kadını seçildi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer, yılın kadını seçildi.
10.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:09
- 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer yılın kadını seçildi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer, yılın kadını seçildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve belediye tarafından etkinlik düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan ile çok sayıda kadın katıldı. Programda, 2007 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca Beşağaç köyünde içme suyu hattında çalışan köylülerin üzerine açılan ateş sonucu 12 kişinin şehit olduğu saldırıda 3 çocuğu ve 2 kardeşini kaybeden Hatice Acer yılın kadını seçildi. Programda Acer'in hayat hikayesi katılımcılara izletilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.Kaymakamlık tarafından hazırlanan videoyu izleyen Hatice Acer de göz yaşlarına hakim olamadı. Programda konuşan Acer, "Eskisi gibi yaylalarımıza çıkmak istiyoruz, bu zulüm son bulsun. Yeter artık 5 şehidim var, kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bu gün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim" dedi.Programda yılın kadını seçilen Acer'e plaketi Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından verildi.
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer, yılın kadını seçildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve belediye tarafından etkinlik düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan ile çok sayıda kadın katıldı. Programda, 2007 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca Beşağaç köyünde içme suyu hattında çalışan köylülerin üzerine açılan ateş sonucu 12 kişinin şehit olduğu saldırıda 3 çocuğu ve 2 kardeşini kaybeden Hatice Acer yılın kadını seçildi. Programda Acer'in hayat hikayesi katılımcılara izletilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.Kaymakamlık tarafından hazırlanan videoyu izleyen Hatice Acer de göz yaşlarına hakim olamadı. Programda konuşan Acer, "Eskisi gibi yaylalarımıza çıkmak istiyoruz, bu zulüm son bulsun. Yeter artık 5 şehidim var, kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bu gün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim" dedi.Programda yılın kadını seçilen Acer'e plaketi Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından verildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer yılın kadını seçildi
Etiketler : Hatice Çarpar, Beytüşşebap, Acer, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı