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3 çocuk annesi, evde intihar etti

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, 3 çocuk annesi Yeter A. (28) evinde, tavandaki kancaya iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

18.10.2019 13:063 çocuk annesi, evde intihar etti
AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, 3 çocuk annesi Yeter A. (28) evinde, tavandaki kancaya iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Yenipazar'ın kırsal Donduran Mahallesi'ndeki evinde Yeter A., bu sabah, yakınlarınca tavandaki kancaya iple asılı bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine, eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Yeter A.'nın kendisini asarak, yaşamına son verdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yeter A.'nın cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yeter A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın

Yenipazar, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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